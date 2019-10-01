Спектакль "Конек-горбунок" в современной трактовке представят в Ялуторовске

| Фото: молодежный авангардный театр "ФормАТ" | Фото: молодежный авангардный театр "ФормАТ"

Спектакль "Конек-горбунок" на новый лад представит молодежный авангардный театр "ФормАТ" в Центре национальных культур (ул. Свободы, 195) в Ялуторовске 25 октября в 19 часов. Сюжет известного произведения Петра Ершова сильно осовременили.

"Мы долго думали, как поставить историю на современный лад. Герои разыгрывают эту самую сказку здесь и сейчас. В некий город N приезжает группа артистов и разворачивает шоу. Среди прохожих они находят Иванушку-дурачка, Царя. Оказывается, что Царь — это директор крупной фирмы", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и режиссер авангардного театра "ФормАТ" Юлия Сторчак.

В спектакле присутствует рэп, молодежный сленг. По словам руководителя и режиссера театра, молодых актеров тянет к нестандартным подходам, интересным решениям. Как сказала Юлия Сторчак, им не хотелось показывать разрисованных персонажей с шапками скоморохов, поэтому известную сказку решили сильно осовременить. "Если в сказке златогривые лошади, то у нас это дорогие автомобили. Сам Конек-горбунок — это человек, который любит спасать и всегда готов прийти на помощь", — добавила режиссер.

Отметим, спектакль по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" поставлен на средства гранта. Театр "ФормАТ" выиграл его в МТЦ "Космос".

Инна Пахомова