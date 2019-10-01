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Тюменцев зовут на акцию "Пушистый заряд" в приют "Лучший друг"

Общество, 17:16 11 октября 2019

"Зооволонтеры ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: "Зооволонтеры ТюмГУ" во ВКонтакте

Акция "Пушистый заряд", направленная на помощь бездомным животным, пройдет в приюте "Лучший друг" в Тюмени 13 октября в 12 часов, сообщают зооволонтеры ТюмГУ.

В рамках акции добровольцы сделают мини-зарядку, очистят от мусора вольеры и территорию приюта, покормят собак и кошек.

К зооволонтерам ТюмГУ могут присоединиться все желающие. Тюменцам предлагают тепло одеться или взять с собой сменную одежду и обувь, которые не жаль запачкать. Для собак можно захватить с собой печенье без сахара, подушечки. Место сбора добровольцев: конечная остановка пос. ММС (маршруты 48, 78, 51).

Отметим, в приюте "Лучший друг" находятся 130 собак и 30 кошек.

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# бездомные животные , волонтеры , помощь , приют

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