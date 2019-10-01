Тюменцев зовут на акцию "Пушистый заряд" в приют "Лучший друг"

| Фото: "Зооволонтеры ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: "Зооволонтеры ТюмГУ" во ВКонтакте

Акция "Пушистый заряд", направленная на помощь бездомным животным, пройдет в приюте "Лучший друг" в Тюмени 13 октября в 12 часов, сообщают зооволонтеры ТюмГУ.

В рамках акции добровольцы сделают мини-зарядку, очистят от мусора вольеры и территорию приюта, покормят собак и кошек.

К зооволонтерам ТюмГУ могут присоединиться все желающие. Тюменцам предлагают тепло одеться или взять с собой сменную одежду и обувь, которые не жаль запачкать. Для собак можно захватить с собой печенье без сахара, подушечки. Место сбора добровольцев: конечная остановка пос. ММС (маршруты 48, 78, 51).

Отметим, в приюте "Лучший друг" находятся 130 собак и 30 кошек.