Бойцы тюменского ОМОНа рассказали школьникам об оружейнике Михаиле Калашникове

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

О структуре и задачах ведомства рассказали кадетам пятых и шестых классов бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Тюменской области на встрече в средней школе № 63. Они также провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова на время. Тематическое мероприятие посвятили 100-летию легендарного оружейника, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова, которое отмечается 10 ноября 2019 года, сообщает Управление Росгвардии по Тюменской области.

Школьники активно включились в обсуждение исторических фактов, делились своими знаниями по тактико-специальной подготовке, посмотрели фильм о Росгвардии.

Сотрудник тюменского ОМОНа, участник эстафеты Уральского округа Росгвардии по разборке автомата Калашникова с закрытыми глазами "С прицелом на столетие", рассказал ребятам об интересных фактах из жизни Михаила Калашникова и его заслугах в развитии оружейного дела.

Боец спецназа продемонстрировал школьникам свои навыки, повторив личный рекорд по разборке автомата с закрытыми глазами. Ребята с интересом наблюдали за его действиями, а потом приняли участие в мастер-классе, повторив основные технические характеристики автомата.

Тюменский ветеран боевых действий рассказал будущим защитникам о тюменском ОМОНе, его героях, о службе в отряде.

"Самое главное, ребята, воспитывать в себе чувство патриотизма. Любить и уважать родителей, поддерживать друг друга. От души желаем вам успехов во всем, совершенствуйте свои знания, физическое здоровье и стремитесь к поставленным целям", - отметил офицер и подарил кадетам юбилейную книгу тюменского ОМОНа "Черные береты" в истории страны".

В конце встречи участники сделали фотографию на память.