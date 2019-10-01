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Учебную эвакуацию провели в средней школе поселка Винзили

Общество, 18:13 12 октября 2019

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Учебную эвакуацию в средней школе им. Ковальчука в п. Винзили провели сотрудники 111 пожарно–спасательной части ФГКУ "19 отряда ФПС по Тюменской области" и Росгвардии. Она состоялась в рамках месячника гражданской обороны в образовательных учреждениях Тюменского и Нижнетавдинского районов, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

После получения извещения о пожаре преподаватели максимально быстро провели 530 учащихся по коридорам и вывели их из здания школы. Мероприятие прошло в соответствии с нормативами. Такие тренировочные эвакуации в образовательных учреждениях проводятся регулярно, чтобы привить детям практические навыки действий в экстремальной ситуации.

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Большой интерес у школьников вызвала работа пожарного расчета. Они внимательно следили за действиями пожарных, звена газодымозащитной службы и работой сотрудников Росгвардии.

Сотрудники МЧС также организовали выставку противопожарного технического вооружения. Они рассказали учащимся о борьбе с пожарами, продемонстрировали работу пожарной машины, развернули пожарный рукав и подали воду на тушение условного пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , эвакуация

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