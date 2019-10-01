Виртуальный концертный зал распахнул свои двери для жителей Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Виртуальный концертный зал на 140 мест открылся в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в Тюмени 12 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента культуры администрации города Ирина Алексеева, в зале установили акустическую систему, проектор высокого разрешения, провели высокоскоростной интернет, который позволяет вывести на экран качественную картинку.

"Виртуальный концертный зал открылся в Тюмени в рамках национального проекта "Культура". Это очень значимое событие. Проект оценят те, кто любят, ценят классическую музыку и те, кто только начал приобщаться к ней. Жители Тюмени получили возможность насладиться шедеврами в чистом звучании", — добавила она.

12 октября гости и жители Тюмени смогли посмотреть онлайн-трансляцию из Московской филармонии — выступал Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Прозвучали сочинения Петра Чайковского, концерт начался с увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта". На открытие виртуального зала в ЦКиИ "Современник" пришла публика разных возрастов, в том числе можно было заметить детей.

Онлайн-трансляции концертов будут проводиться в зале ЦКиИ "Современник" каждую неделю. Посетить их сможет любой желающий — вход свободный. Отметим, что благодаря высокоскоростному интернету, который проведен в зале, горожане смогут приобщиться и к архивным записям выступлений.

К тому же, виртуальный зал даст возможность прийти сюда педагогам с учениками, а жители областной столицы могут повысить свой культурный уровень.

Также 12 октября виртуальный концертный зал распахнул свои двери для жителей Ишима. Он разместился в местном Доме культуры.

Виртуальный концертный зал – масштабный проект Министерства культуры РФ. Сеть залов, которые появились уже во многих городах страны, стала новым способом продвижения академического музыкального искусства. Теперь концертами с участием виртуозных исполнителей, а также специальными программами, рассчитанными на детей, смогут насладиться жители удаленных уголков России.

Инна Пахомова