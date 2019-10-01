Александр Моор поздравил аграриев Тюменской области с профессиональным праздником

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Сельскохозяйственный комплекс Тюменской области вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и реализацию программы импортозамещения. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя с профессиональным праздником тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса.

"День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это дань признания и уважения высокопрофессиональным, сильным, мужественным и преданным избранному делу людям, которые, зачастую в непростой борьбе с капризами природы, эффективно решают поставленные задачи", - отметил губернатор.

Сегодня регион полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции и продуктами питания собственного производства.

"И этот год не станет исключением – на сегодняшний день аграрии уже собрали более полутора миллионов тонн зерна. Это весомая цифра для нашей области", - уточнил Александр Моор.

За первое полугодие 209 года тюменские сельхозпредприятия экспортировали продукции на сумму свыше 13 млн долларов – рост составил более 30 % по сравнению с 2018 годом.

"Это доказывает, что наши товары качественные и востребованные, а созданные продовольственные бренды стали известны не только за пределами области, но и страны", - - говорится в поздравлении.