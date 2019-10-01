ХК "Рубин" одержал победу над гостями из Самары

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" завершил вторую серию домашних матчей в чемпионате Высшей хоккейной лиги, одолев ЦСК ВВС из Самары. Итог встречи – 1:0 в овертайме, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В первом периоде сибиряки четыре минуты провели в меньшинстве, но при этом совершили в два раза больше бросков в створ ворот, чем гости. Хозяева создали несколько острых ситуаций, но атаки с ходу им удавались лучше, чем позиционный розыгрыш шайбы в чужой зоне.

Во втором периоде команды набрали по 4 штрафные минуты. Девять секунд тюменцам пришлось провести втроем против пятерки самарских полевых игроков.

"Рубиновые" пытались обострять ситуацию в зоне атаки, но неразрешимых задач перед обороной "военных летчиков" не ставили.

Заключительный отрезок ознаменовался вязкой борьбой. Хозяева практически не давали соперникам шансов в атаке, но и сами работали вхолостую. Через 27 секунд после начала овертайма Виталий Зотов забросил победную шайбу "Рубина".