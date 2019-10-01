Более тысячи гостей собрала "Капуста-барыня" в Ялуторовском остроге
Около 200 кг капусты съели гости праздника "Капуста Барыня" 12 октября, сообщает пресс-служба Ялуторовского острога.
Гостей со всей Тюменской области ждала конкурсно-игровая программа, забавы и народные игры для детей, мастер-классы, дегустация блюд из капусты и фольклорные посиделки.
Как отмечают организаторы праздника, идея гуляний "Капуста Барыня" основана на обычае наших предков устраивать веселые "капустники" по случаю сечения капусты.
За два часа гости народного гуляния приготовили и съели более 200 кг капусты: тушеной по особому, острожному рецепту-с клюквой, в виде салата и 15 кг пельменей с капустой.
Выпито 250 литров острожного чая из самовара. Впервые прошли соревнования по лепке капустных пельменей, в которых приняли участие три команды. Было приготовлено и сварено еще 5 кг капустных пельменей.