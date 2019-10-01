Исетским предпринимателям рассказали о пожарной безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

О пожарной безопасности на предприятии рассказали представителям малого и среднего бизнеса в Исетском районе. Семинар в администрации муниципального образования провел начальник отдела надзорной деятельности Константин Иванов, сообщает региональное МЧС.

Бизнесменов проинформировали о последних изменениях в законодательстве в области пожарной безопасности. Константин Иванов привел статистику пожаров, рассказал об их причинах и последствиях.

Также на семинаре поднимались такие темы как общая оценка состояния пожарной безопасности предприятия; основные требования пожарной безопасности и нормативные документы; административная ответственность за нарушения; современные технологии и средства пожаротушения; правила эвакуации людей при пожаре и другие.

По окончанию семинара предприниматели смогли задать представителю надзорного органа интересующие вопросы. В основном владельцев малого и среднего бизнеса интересовал порядок проведения проверок по пожарной безопасности.