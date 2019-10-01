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Жителям Аромашево рассказывают, как уберечься от пожара

Общество, 13:56 13 октября 2019

Подворовые обходы еженедельно проводят в селе Аромашево сотрудники госпожнадзора с наступлением отопительного периода, сообщает МЧС по Тюменской области.

В ходе профилактических мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности проводятся беседы с жителями. Особое внимание людей обращается на соблюдение правил пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печного, газового оборудования и электрических приборов.

"Во время таких обходов мы стараемся донести до каждого, что самая распространенная причина пожара в доме – неосторожность, когда к возгоранию могут привести не выключенные из сети или неисправные электроприборы, перегрузка электрических розеток, и простая халатность при курении", - рассказал дознаватель ОНД Евгений Ширшов.

Жителям вручают памятки, разъясняют требования действующего законодательства в области пожарной безопасности.

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# Аромашево , ГУ МЧС России по Тюменской области

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