Рынок робототехники в России за пять лет вырастет вдвое

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти в два раза вырастет объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи, сообщает "РИА Новости".

"Объем российского рынка в области робототехники и сенсорики в 2024 году составит 17,4 миллиарда рублей. Среднегодовые темпы роста в России - 10%. В 2019 году, согласно представленному графику, объем российского рынка составляет около 10 миллиардов рублей", - говорится в документе

Эксперты ожидают, что использование робототехнических и сенсорных систем российского происхождения на мировом рынке вырастет в пять раз - с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году. Планируется почти пятикратное увеличение ежегодного выпуска патентоспособных технических решений - со 110 в 2018 году до 500 и более в 2024 году.

Ожидается и значительное улучшение качества получаемых решений, что повысит их конкурентоспособность на мировом рынке. В 2018 году только 6% технических решений в области робототехники и сенсорики были доведены до получения международных патентов. В 2024 году этот показатель планируется увеличить до 10%. Планируется также пятикратное увеличение количества высокорейтинговых научных публикаций.

На развитие технологий по 2024 год включительно потребуется 28,8 млрд рублей бюджетных средств и 73,8 млрд а рублей из внебюджетных источников.