Дома одиноких пенсионеров в Тюмени оборудуют пожарными извещателями

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Дома более 20 пожилых людей в Тюмени были оборудованы пожарными извещателями в ходе совместных рейдов инспекторов государственного пожарного надзора и специалистов геронтологического центра и городского департамента безопасности жизнедеятельности.

Бесплатный монтаж автономных дымовых извещателей выполняется в рамках благотворительного проекта "#bezПожара", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Специалисты в области пожарной безопасности проводят инструктаж и напоминают тюменцам о соблюдении мер предосторожности.

Оставить заявку на бесплатную установку пожарного извещателя, а также сообщить о жителях города, которым необходим данный прибор, можно по телефонам 510-590, 510-589 (департамента безопасности жизнедеятельности), 30-39-59 (благотворительный фонд "Старшее поколение").