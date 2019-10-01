  • 14 октября 201914.10.2019понедельник
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Дома одиноких пенсионеров в Тюмени оборудуют пожарными извещателями

Общество, 17:27 14 октября 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Дома более 20 пожилых людей в Тюмени были оборудованы пожарными извещателями в ходе совместных рейдов инспекторов государственного пожарного надзора и специалистов геронтологического центра и городского департамента безопасности жизнедеятельности.

Бесплатный монтаж автономных дымовых извещателей выполняется в рамках благотворительного проекта "#bezПожара", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Специалисты в области пожарной безопасности проводят инструктаж и напоминают тюменцам о соблюдении мер предосторожности.

Оставить заявку на бесплатную установку пожарного извещателя, а также сообщить о жителях города, которым необходим данный прибор, можно по телефонам 510-590, 510-589 (департамента безопасности жизнедеятельности), 30-39-59 (благотворительный фонд "Старшее поколение").

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пенсионеры , пожарные извещатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 14.10.2019Дан старт приема работ на конкурс "Самая красивая страна"
18:43 14.10.2019О самолетостроении и аэродинамике заводоуковцам рассказывают в музее
18:32 14.10.2019Педагоги Абатской школы № 1 стали лучшими на районнном турслете
18:21 14.10.2019Праздник Покрова отметили жители Ярковского района