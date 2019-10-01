Тюменец стал призером турнира на Кубке Европы по интеллектуальным играм

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области во ВКонтакте

Тюменец Евгений Артемов занял третье место в индивидуальном турнире "Своя игра" на Кубке Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд, который проходил в Минске с 11 по 13 октября.

А участники команды "Базовое понятие", куда вошли представители разных городов и двое тюменцев Владислав Тарасов, Юлия Снигирева и Евгений Артемов, разделили четвертое-пятое места в версии игры "Что? Где? Когда?" на Кубке Европы. "Это лучший результат тюменских знатоков на студенческом первенстве в данном виде", — отметил руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Он отметил, что к участию в студенческом Кубке Европы допускаются победители и призеры национальных первенств. Сразиться за звание лучших собрались 35 команд. На Кубке Европы студенты выступали в версиях "Своя игра", "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартет" и "Брейн-ринг".