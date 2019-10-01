Ограничение потребления красного мяса - профилактика онкологии, считают эксперты

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской област | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской област

Отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой для профилактики онкологических заболеваний рекомендует управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В 2015 году международное Агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из него повышает риск развития колоректального рака. Потребление более 100 гр. мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17 %.

Также на развитие онкозаболеваний заболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие. С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

По данным исследований, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Рекомендуется есть побольше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Роспотребнадзор напоминает, что около 30 % всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Онкологические новообразования является второй из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Каждая шестая смерть в мире связана со злокачественными образованиями.

Наиболее распространенными видами рака являются рак легких (2,09 млн случаев смерти); рак молочной железы (2,09 млн случаев); рак толстой и прямой кишки (1,80 млн случаев).