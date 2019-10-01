Тоболяки победили на соревнованиях спасателей-общественников

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда из Тобольска завоевала первое место на областных соревнованиях добровольных молодежных и студенческих отрядов спасателей-общественников, которые прошли в Тюмени.

Открытие областных соревнований "Юный спасатель", состязаний добровольных молодежных и студенческих отрядов спасателей-общественников состоялись в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 11 октября. В этот же день прошли первые соревновательные дисциплины "Кросс 1 км", "Комбинированные силовые упражнения" и конкурс узлов.

12 октября команды преодолели дистанции "Поисково-спасательные работы в природной среде" и "Боевое развертывание". Заключительный день турнира начался с вида "Поисково-спасательные работы на акватории". Участники разных возрастов показали готовность к различным и тяжелым испытаниям.

"Семь команд младшей группы, 11 старшей и три, представляющих отряды спасателей-общественников, среди них были и гости из Кургана и Челябинска, завершили соревнования только после полудня воскресенья. В младшей и старшей среди юных спасателей победителями стали ребята из Челябинска. Среди команд спасателей-общественников кубок за первое место получили тобольские парни и девушки", — рассказали организаторы соревнований.