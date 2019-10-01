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В России отключили аналоговое телевидение

Общество, 15:05 14 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аналоговое телевещание отключили в России 14 октября, сообщает РИА Новости. Сигнал к отключению в 21 регионе РФ аналогового эфирного вещания федеральных телеканалов символическим нажатием кнопки дал российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции.

Россия поэтапно переходила от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в течение 2019 года. Во всех субъектах страны зрители получают возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы.

В Тюменской области весь комплекс подготовительных мероприятий по отключению аналогового вещания был завершен к концу 2018 года. Регион был полностью готов к переходу на "цифру" 15 апреля 2019 года.

С 5 по 11 апреля жители Тюменской области купили 3,4 тыс. цифровых приставок и 1 тыс. 118 телевизоров. Тюменцы, относящиеся к льготным категориям населения, получают финансовую поддержку при покупке оборудования для перехода на цифру.

К 15 апреля выплаты получили 1 тыс. 576 человек. Общая сумма выплат составила около 2,5 млн рублей. Участковые социальные работники помогали людям готовить необходимые документы. Подать заявление о предоставлении поддержки можно до 31 декабря.

Напомним, в регионе работает горячая линия: 8-800-234-35-22, где все тюменцы могут получить необходимую информацию. Операторы консультируют граждан о мерах социальной поддержки, о наличии оборудования в торговых точках региона, принимают заявки на подключение к цифровому телевещанию.

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# цифровое вещание , цифровое телевидение

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