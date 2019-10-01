  • 14 октября 201914.10.2019понедельник
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Началось голосование за лучший проект в конкурсе "ИТ-Актив-2019"

Общество, 18:10 14 октября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Восемь школ Тюменской области претендуют на победу в областном конкурсе "ИТ-Актив-2019". Голосование за лучший творческий проект стартовало 14 октября.

Как сообщает региональный информационно-образовательный центр, свои проекты на суд публике представили шороховская, ялуторовская, ишимская, байкаловская, новотарманская, гагаринская и две тобольские школы. Проголосовать за понравившуюся можно в официальной группе "Цифровой регион Тюменская область" в социальной сети "Вконтакте".

В 2019 году тема для создания творческих проектов посвящена школе будущего и звучит как "Школа 20.35". Школа, победившая в голосовании, получит 10 баллов в зачет к остальным этапам конкурса.

Кроме того, до 5 ноября организаторы принимают видеоролики для второго этапа конкурса на тему "Применение ИТ в обучении (цифровая образовательная среда)". Работы будут оцениваться по следующим критериям: актуальность, влияние практики на образовательные результаты обучающихся, системность и охват, качество проработки методических материалов и возможность применения практики в других образовательных организациях. Подробные требования можно посмотреть в официальном положении.

Школа, набравшая максимальное число баллов на трех этапах, становится победителем и обладателем главного приза – мобильного учебного класса по робототехнике "РобоЛаб". Подарок победителю будет вручен на XII Тюменском цифровом форуме-выставке "ИНФОТЕХ-2019" 13-14 ноября.

Областной конкурс "ИТ-Актив-2019" проводит региональный департамент информатизации Тюменской области в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ИНФОТЕХ , национальный проект Цифровая экономика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 14.10.2019Дан старт приема работ на конкурс "Самая красивая страна"
18:43 14.10.2019О самолетостроении и аэродинамике заводоуковцам рассказывают в музее
18:32 14.10.2019Педагоги Абатской школы № 1 стали лучшими на районнном турслете
18:21 14.10.2019Праздник Покрова отметили жители Ярковского района