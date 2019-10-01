Началось голосование за лучший проект в конкурсе "ИТ-Актив-2019"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Восемь школ Тюменской области претендуют на победу в областном конкурсе "ИТ-Актив-2019". Голосование за лучший творческий проект стартовало 14 октября.

Как сообщает региональный информационно-образовательный центр, свои проекты на суд публике представили шороховская, ялуторовская, ишимская, байкаловская, новотарманская, гагаринская и две тобольские школы. Проголосовать за понравившуюся можно в официальной группе "Цифровой регион Тюменская область" в социальной сети "Вконтакте".

В 2019 году тема для создания творческих проектов посвящена школе будущего и звучит как "Школа 20.35". Школа, победившая в голосовании, получит 10 баллов в зачет к остальным этапам конкурса.

Кроме того, до 5 ноября организаторы принимают видеоролики для второго этапа конкурса на тему "Применение ИТ в обучении (цифровая образовательная среда)". Работы будут оцениваться по следующим критериям: актуальность, влияние практики на образовательные результаты обучающихся, системность и охват, качество проработки методических материалов и возможность применения практики в других образовательных организациях. Подробные требования можно посмотреть в официальном положении.

Школа, набравшая максимальное число баллов на трех этапах, становится победителем и обладателем главного приза – мобильного учебного класса по робототехнике "РобоЛаб". Подарок победителю будет вручен на XII Тюменском цифровом форуме-выставке "ИНФОТЕХ-2019" 13-14 ноября.

Областной конкурс "ИТ-Актив-2019" проводит региональный департамент информатизации Тюменской области в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика".