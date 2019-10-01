Дан старт приема работ на конкурс "Самая красивая страна"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объявляем старт приема работ на VI фотоконкурс "Самая красивая страна", сообщает Русское географическое общество.

Участником конкурса может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству, возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Работы на конкурс будут принимать в 10 номинациях. Еще одна, дополнительная номинация учреждена партнером конкурса – ПАО "Русгидро" в честь 15-летия компании. Кроме того, в этом году пользователи смогут выбрать своего победителя из числе финалистов. И уже традиционно принимаются работы юных фотографов на конкурс "Самая красивая страна глазами детей".

Подробнее о конкурсе можно читать здесь. Прием работ продлится до 31 января 2020 года.