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Тюменских дошколят познакомят с шахматами

Общество, 17:49 14 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инструктор по спорту Александр Сутягин познакомит воспитанников детсада № 58 (ул. Одесская, 41а) с игрой в шахматы. Занятие начнется с 8 часов 30 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Александр Сутягин в игровой форме расскажет малышам о черно-белых фигурах и научит правильно передвигать их по доске.

"Еще летом мы провели переговоры с руководителями детских садов и общеобразовательных школ, предложили открыть бесплатные кружки для детей подготовительных групп и учащихся начальных классов. На данный момент нашим предложением заинтересовались детские сады № 60, 78, 158, дошкольное отделение школы № 69, а также школы № 15 и 69", – рассказал директор Городского шахматного клуба Андрей Колычев.

В детском саду № 58 планируют проводить занятия по вторникам и четвергам.

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# детский сад , шахматы

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