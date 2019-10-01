Новую Красную книгу региона выпустят летом 2020 года
Новое издание Красной книги Тюменской области выйдет не раньше августа 2020 года.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова, первая Красная книга Тюменской области была выпущена в 2004 году. С того времени ученые обнаружили новые виды флоры и фауны.
"Мы, сотрудники научных институтов и проектировщики выявляем новые места и виды, которые впервые замечают в Тюменской области. По некоторым видам растений и животных в процессе работы мы видим, что им уже ничего не угрожает, их много. Поэтому убираем их из книги либо переносим в иную категорию", — сказала она.
По ее словам, списки редких видов постоянно обновляются, корректируются. Так, в новую книгу вошли два вида шильника — озерный и щетинистый. Впервые эти водные растения обнаружили около двух лет назад в ходе освоения нефтедобычи в Уватском районе. Отметим, эти два вида включены в Красную книгу России.
Некоторые виды, напротив, из Красной книги Тюменской области исключают. Например, розовый фламинго. "Этот вид попал в первое издание. Ученые выяснили, что птица заносная. То есть в регионе когда-то обнаружили и зафиксировали один экземпляр. Поэтому сейчас в Красной книге Тюменской области фламинго у нас нет", — поделилась Ольга Петрова.
Экземпляры книги поступят в областную, городскую, районные, профильные департаменты, органы местного самоуправления, на станции юных натуралистов. Также новую версию разместят в Интернете.
Рукопись издания уже готова. "Сейчас мы обосновываем затраты, потом объявим торги, будем искать подрядчика", — заключила начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Инна Пахомова