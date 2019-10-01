Новую Красную книгу региона выпустят летом 2020 года

| Фото: admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

Новое издание Красной книги Тюменской области выйдет не раньше августа 2020 года.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова, первая Красная книга Тюменской области была выпущена в 2004 году. С того времени ученые обнаружили новые виды флоры и фауны.

"Мы, сотрудники научных институтов и проектировщики выявляем новые места и виды, которые впервые замечают в Тюменской области. По некоторым видам растений и животных в процессе работы мы видим, что им уже ничего не угрожает, их много. Поэтому убираем их из книги либо переносим в иную категорию", — сказала она.

По ее словам, списки редких видов постоянно обновляются, корректируются. Так, в новую книгу вошли два вида шильника — озерный и щетинистый. Впервые эти водные растения обнаружили около двух лет назад в ходе освоения нефтедобычи в Уватском районе. Отметим, эти два вида включены в Красную книгу России.

Некоторые виды, напротив, из Красной книги Тюменской области исключают. Например, розовый фламинго. "Этот вид попал в первое издание. Ученые выяснили, что птица заносная. То есть в регионе когда-то обнаружили и зафиксировали один экземпляр. Поэтому сейчас в Красной книге Тюменской области фламинго у нас нет", — поделилась Ольга Петрова.

Экземпляры книги поступят в областную, городскую, районные, профильные департаменты, органы местного самоуправления, на станции юных натуралистов. Также новую версию разместят в Интернете.

Рукопись издания уже готова. "Сейчас мы обосновываем затраты, потом объявим торги, будем искать подрядчика", — заключила начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Инна Пахомова