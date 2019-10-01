В Тобольске откроется выставка картин урало-сибирской росписи

| Фото: Уральская биеннале во ВКонтакте | Фото: Уральская биеннале во ВКонтакте

Выставка "Красил Макар. История художника, рассказанная им самим" пройдет в Тобольске с 17 октября по 17 ноября, сообщает пресс-служба выставки.

Экспозиция откроется в рамках программы арт-резиденций 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Выставка погрузит зрителя в историю урало-сибирской росписи и показывает, как традиционная техника продолжает существовать сегодня.

В выставочном пространстве "Детской школы искусств им. А. А. Алябьева" разместятся оригинальные произведения художника Красил Макар, переосмысляющие старинную технику, фотографии сохранившихся примеров домовой росписи, репродукции произведений иконописи и авангардной абстрактной живописи, а также тематические документальные фильмы.

Выставка будет работать ежедневно со вторника по воскресенье с 12 до 20 часов, понедельник – выходной. Вход на выставку и публичную программу свободный.

Художник Красил Макар работает с техникой домовой росписи, появившейся в западной Сибири и затем распространившейся на Урале. Расцвет этого красильного промысла пришелся на XVII – XX века, но в начале прошлого века развитие живописной традиции приостановилось. Используя визуальный язык этого уникального ремесла, Макар заново оживляет живописную школу и раскрывает потенциал ремесла через приемы, используемые в искусстве со времен авангарда.

Летом 2019 года в рамках программы арт-резиденций 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Красил Макар работал в Тобольске и на заводе компании СИБУР. Результатом резиденции стал короткометражный фильм, в котором традиционные элементы росписи обретают трехмерную форму и наполняют пространство городских улиц и заводских зданий. Итоговое видео будет также представлено на выставке в Тобольске.

В рамках публичной программы выставки пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы, целью которых является погружение зрителей в историю и практику урало-сибирской росписи:

16 октября состоится вводная лекция по истории искусства XX–XXI веков "О чем может рассказать современное искусство?". Начало в 19 часов. 17 октября в 18 часов состоится открытие и кураторская экскурсия по выставке "Красил Макар. История художника, рассказанная им самим"

18 октября состоится встреча-обсуждение "Уральская индустриальная биеннале. Как искусство меняет повестку региона". Начало в 19 часов. 20 и 27 октября, 3 и 10 ноября пройдут открытые мастер-классы школы урало-сибирской росписи.

Проект проходит при поддержке компании СИБУР и программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".