Потомки ссыльных поляков побывали в Тобольске

| Фото: ТИАМЗ | Фото: ТИАМЗ

Участники первого съезда потомков ссыльных поляков посетили Тобольск, сообщает пресс-служба историко-архитектурного музея-заповедника города.

В течение трех дней гости посетили Завальное кладбище, Софийско-Успенский собор, Абалакский мужской монастырь, побывали на концерте органной музыки в храме Пресвятой Троицы и экскурсии по музею семьи императора Николая II. В воссозданной молельной комнате бывшей Тобольской каторжной тюрьмы гости стали участниками католической мессы.

Во Дворце наместника состоялась научно-практическая конференция "Польский след в истории Сибири". Докладчиками выступили известные исследователи и историки из Тобольска, Тюмени, Ишима и Екатеринбурга: Вадим Сулимов, Татьяна Солодова, Александр Валитов, Татьяна Мосунова, Виктория Бондарева и другие. Воспоминаниями о своих предках поделились потомки ссыльных поляков.