Тоболяков приглашают на "Ночь искусств"

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Ежегодная "Ночь искусств" пройдет в городах России 3 ноября. Свою программу мероприятий на нескольких площадках города представит Тобольский музей-заповедник.

С 18 часов до полуночи тоболяков и гостей города будут ждать семь объектов музейного показа. В акции участвуют Дворец наместника, Губернский музей, Дом мастеров, Гостиный двор, СМЦ "Камелек", Тюремный замок и Рентерея.

Кроме выставок, ночных экскурсий, мастер-классов и концертных номеров, гостей ждет презентация аудиоинсталляций, VR-погружений и квестов-перформансов.

Для самых юных посетителей мероприятия начнутся в семейном музейном центре в 16 часов.