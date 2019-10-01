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Тоболяков приглашают на "Ночь искусств"

Общество, 09:15 16 октября 2019

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Ежегодная "Ночь искусств" пройдет в городах России 3 ноября. Свою программу мероприятий на нескольких площадках города представит Тобольский музей-заповедник.

С 18 часов до полуночи тоболяков и гостей города будут ждать семь объектов музейного показа. В акции участвуют Дворец наместника, Губернский музей, Дом мастеров, Гостиный двор, СМЦ "Камелек", Тюремный замок и Рентерея.

Кроме выставок, ночных экскурсий, мастер-классов и концертных номеров, гостей ждет презентация аудиоинсталляций, VR-погружений и квестов-перформансов.

Для самых юных посетителей мероприятия начнутся в семейном музейном центре в 16 часов.

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# Ночь искусств , Тобольский музей-заповедник

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