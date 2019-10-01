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Тюменских бизнесменов обучат правилам логистики

Общество, 09:59 16 октября 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Правила логистики для выстраивания бизнеса за рубежом тюменские экспортеры узнают на тематическом семинаре 18 октября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участникам курса расскажут обо всех этапах процедуры передвижения товара от продавца к покупателю, о выборе провайдера транспортно-логистических услуг и правовом обеспечении логистики и оформлении транспортной документации.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После прохождения итогового тестирования участники получат удостоверение слушателя Образовательного проекта.

Обучение будет проходить по адресу: ул. Водопроводная, 30 ("Дом здоровья", конференц-зал) с 10 до 18 часов.

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# логистика , семинар , Торгово-промышленная палата

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