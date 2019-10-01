Тюменских бизнесменов обучат правилам логистики
Правила логистики для выстраивания бизнеса за рубежом тюменские экспортеры узнают на тематическом семинаре 18 октября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
Участникам курса расскажут обо всех этапах процедуры передвижения товара от продавца к покупателю, о выборе провайдера транспортно-логистических услуг и правовом обеспечении логистики и оформлении транспортной документации.
Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После прохождения итогового тестирования участники получат удостоверение слушателя Образовательного проекта.
Обучение будет проходить по адресу: ул. Водопроводная, 30 ("Дом здоровья", конференц-зал) с 10 до 18 часов.