Тюменских бизнесменов обучат правилам логистики

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Правила логистики для выстраивания бизнеса за рубежом тюменские экспортеры узнают на тематическом семинаре 18 октября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участникам курса расскажут обо всех этапах процедуры передвижения товара от продавца к покупателю, о выборе провайдера транспортно-логистических услуг и правовом обеспечении логистики и оформлении транспортной документации.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте. После прохождения итогового тестирования участники получат удостоверение слушателя Образовательного проекта.

Обучение будет проходить по адресу: ул. Водопроводная, 30 ("Дом здоровья", конференц-зал) с 10 до 18 часов.