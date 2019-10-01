В Сладковском районе выбрали самого умного четвероклассника

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Сладковский школьник Арлан Бейсенбаев стал победителем интеллектуальной игры "Самый умный четвероклассник". Игра, включавшая отборочный тур, полуфинал и финал, прошла в Доме детского творчества "Галактика" 12 октября, сообщает администрация Сладковского района.

Свои силы в игре пробовали учащиеся Никулинской, Сладковской, Новоандреевской, Маслянской и других школ района.

В первом туре 11 игрокам задавали вопросы из области общих знаний. Каждый имел четыре варианта ответов. На размышление у участников было всего 15 секунд. Задача — дать наибольшее количество правильных ответов. Всего было задано 18 обязательных вопросов и шесть дополнительных.

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

По итогам первого тура определились шесть полуфиналистов. В полуфинале за минуту игрок должен был дать максимально возможное количество правильных ответов. Выбор тем шел по цепочке, в соответствии с результатами конкурса "Дешифровщик".

В финал прошли трое игроков, набравших больше всего баллов. Победу одержал Арлан Бейсенбаев из Менжинской школы, набравший максимальное количество очков.