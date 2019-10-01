Делегация из Нижней Саксонии перенимает опыт работы с семьями и детьми в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы помощи семьям с детьми, имеющими отклонения в развитии, проблемы с законом, обсудили тюменские специалисты с германскими коллегами за круглым столом в региональном центре "Семья" 15 октября.

Перед заседанием специалисты социальной сферы из Нижней Саксонии ознакомились с работой центра по реабилитации детей с ментальными нарушениями, сопровождению замещающих и приемных семей, а также различными социальными проектами, разработанными в Тюмени.

Как рассказала гостям директор центра "Семья" Елена Перминова, 16 проектов, успешно реализуемых в Тюменской области, недавно были представлены на всероссийской выставке. "В этом году наш регион празднует 75-летие, и мы сделали свой стенд в виде трехъярусного юбилейного торта. Нижний, самый широкий, – это проекты, получившие государственную поддержку. Средний – это социальные инициативы наших общественных организаций. Верхний – это шесть проектов, которые признаны разными экспертами лучшими и передовыми в стране. Подробно о каждом проекте можно узнать, выдвинув из торта "кусок" с информацией о нем или cканировать QR-код", - пояснила она.

Одно из направлений работы центра – это реабилитация детей, страдающих заболеваниями аутистического характера. Адаптационные программы действуют в центре с 2016 года, в этом году курс реабилитации прошли трое детей, еще 10 продолжают занятия с психологами и врачами. Гости посмотрели помещения, где специалисты центра работают с ребятами, и различное оборудование, используемое для релаксации и освоения знаний.

Как отметил руководитель делегации доцент университета Люнебурга земли Нижняя Саксония Кристоф Куше, работа с такими детьми - одно из важнейших в социальной работе многих стран в последние 10 лет и опыт тюменских коллег, как и опыт в сфере работы с трудными подростками, важен для германских специалистов.

"Сегодня нас особенно впечатлило, как в этом центре работают с детьми-аутистами, как обучают будущих родителей, как круглосуточно приходят на помощь детям, столкнувшимся с насилием. Мы увидели гармоничное сочетание организации помещений и креативных идей от творческих людей. Мы много работаем через беседы посредством языка, общения, а здесь задействуют другие возможности. Например, детей обучают танцам, живописи, то есть сфера искусства помогает – это то, что можно перенять", - отметил Кристоф Куше.

Напомним, визит германской делегации проходит с 13 по 17 октября, это традиционная форма обмена опытом в рамках 12-летнего партнерства с Тюменской областью. Специалисты по работе с несовершеннолетними и пожилыми людьми побывали уже в Областном центр профилактики и реабилитации, Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки", Областном геронтологическом центре, Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

По словам руководителя делегации, наши общества имеют одинаковые общественные проблемы. Вопросы развития семьи имеют центральное значение и для России, и для Германии. В обеих странах есть проблемы наркозависимых, агрессии среди подростков, и для германских специалистов важно и ценно узнать методики, которые применяются, как организована работа, пространства. Гости из Нижней Саксонии отметили, что с удовольствием бы работали в своих центрах в Германии в таких условиях, с таким оборудованием.

Ирина Кургузова