Три остановки для школьных автобусов оборудуют в Онохино

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Три новых остановочных комплекса для школьных автобусов установят в Онохино. Такое решение принято по итогам обследования улично-дорожной сети села, сообщает УМВД по Тюменской области.

Состояние дорог Червишевского и Онохинского муниципальных образований проверил инспектор дорожного надзора Сергей Фрицлер. Госавтоинспектор выявил недостатки в установке дорожных знаков, составил акт и выдал предписание об их устранении.

Также майор полиции Сергей Фрицлер входит в состав комиссии по обследованию школьных маршрутов в с. Онохино. После проведенного обследования полицейский дал ряд рекомендаций по установке остановочных комплексов для школьных автобусов.