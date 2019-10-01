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Три остановки для школьных автобусов оборудуют в Онохино

Общество, 17:38 15 октября 2019

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Три новых остановочных комплекса для школьных автобусов установят в Онохино. Такое решение принято по итогам обследования улично-дорожной сети села, сообщает УМВД по Тюменской области.

Состояние дорог Червишевского и Онохинского муниципальных образований проверил инспектор дорожного надзора Сергей Фрицлер. Госавтоинспектор выявил недостатки в установке дорожных знаков, составил акт и выдал предписание об их устранении.

Также майор полиции Сергей Фрицлер входит в состав комиссии по обследованию школьных маршрутов в с. Онохино. После проведенного обследования полицейский дал ряд рекомендаций по установке остановочных комплексов для школьных автобусов.

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# ГИБДД Тюменской области , Онохино , Червишево , школьные автобусы

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