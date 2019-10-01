Школьники побывали с экскурсией на НПС "Вынгапур"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Экскурсию для учеников десятых классов средней общеобразовательной школы мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска (ЯНАО) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Вынгапур" Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов организовало АО "Транснефть – Сибирь". Мероприятие проходило в рамках профориентационной работы акционерного общества.

Школьники ознакомились с работой основного оборудования нефтеперекачивающей станции, посетили общее укрытие магистральных насосных агрегатов, операторную, где им рассказали об основных направлениях деятельности персонала, класс по охране труда, насосную станцию пожаротушения. Специалисты показали участникам экскурсии современную пожарную технику и пожарное вооружение, детям была предоставлена возможность примерить комплект защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий, побывать в кабине пожарного автомобиля.

Отдельной темой для разговора стало обеспечение условий безопасного труда на производстве. Сотрудники станции продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи на производстве. На реанимационном тренажере показан порядок действий при отсутствии у пострадавшего сознания и пульса на сонной артерии. Желающие попробовали поучаствовать в отработке действий по реанимации пострадавшего.

Акцент на тему безопасного труда был сделан в рамках программы Года охраны труда, объявленного в 2019 году в ПАО "Транснефть". Цель – привлечь внимание учащихся к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, а также демонстрация принципов высокой корпоративной социальной ответственности, культуры безопасности, достижения по улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работников.

АО "Транснефть – Сибирь" ведет системную работу по взаимодействию со школьными учебными заведениями. Со школой мкр. Вынгапуровский предприятие сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Кроме того, в текущем году акционерное общество в рамках благотворительной деятельности оказало школе финансовую помощь на замену кровли и установку противопожарных дверей.