О разрешении конфликтов в коллективах расскажут эксперты предпринимателям

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Бесплатный тренинг "Гибкие инструменты для работы с командой: конфликты и трудное поведение" для предпринимателей пройдет в администрации Тюменского района 19 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Спикером выступит Юрий Павленко, основатель "Лаборатории профессиональной коммуникации", автор процессуально-ориентированной модели организационных изменений LSI (Leader – Saboteur Integration).

Участники тренинга смогут научиться находить простые и быстрые пути решения конфликтов, эффективные методы работы с сотрудниками, демонстрирующими трудное поведение.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Напомним, тренинг является частью проекта школы бизнеса Тюменской области, в который включены три лекции и два вебинара от ведущих экспертов и видных предпринимателей федерального уровня. Серия тренингов проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" с 12 по 26 октября. Подробная информация о тренинге и других мероприятиях по телефону: 8-982-932-10-19.