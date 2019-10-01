Открылась регистрация на Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива"

| Фото: Форум педагогов будущего «Крапива» во ВКонтакте | Фото: Форум педагогов будущего «Крапива» во ВКонтакте

Открыта регистрация на III Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива", который пройдет в Тюмени с 14 по 17 ноября, сообщают организаторы.

Участие в форуме приглашают принять молодых педагогов от 18 до 30 лет, имеющих реальный педагогический опыт в общем и дополнительном образовании.

На мероприятии обсудят следующие темы: "Ученики настоящего и будущего - кто они, о чем думают, о чем мечтают?", "Что учитель может сделать для личного развития ученика?", "Индивидуализация и командная работа: как их соединить, каковы истинные смыслы и как избежать их подмены?", "Возможно ли тьюторство без индивидуализации?".

Прием заявок продлится на портале "Ломоносов" до 31 октября.

Напомним, летом 2019 года студенты ТюмГУ выиграли грант на проведение Всероссийского форума педагогов будущего "Крапива" в третий раз. Проект III форума вошел в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов организаций высшего образования.