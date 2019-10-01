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Более двадцати работодателей примут участие в ярмарке вакансий

Общество, 08:10 17 октября 2019

vk.com/czn72

Более 20 работодателей примут участие в ярмарке вакансий в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района 17 октября, сообщают организаторы.

Ярмарка пройдет с 10 до 11 часов по адресу: Тюмень, ул. Республики, 204в/3.

Набирать персонал будут более 20 работодателей по таким вакансиям, как: экономист, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, водитель автомобиля, монтажник, токарь, продавец, парикмахер, инженер, почтальон, кондитер, повар, кладовщик, горничная, кухонный рабочий, официант, охранник, швейцар, уборщик.

Вход на мероприятие свободный, предварительная запись не требуется. Телефон горячей линии: +7 (3452) 27-36-05.

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# вакансии , работодатели

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