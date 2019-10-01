Для "Тюменской марки" разработали PWA-приложение для смартфонов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Сайт для конкурса "Тюменская марка" на основе инновационной технологии PWA разработала команда стратегического проекта Тюменского индустриального университета Smart City.

Как сообщает пресс-служба опорного вуза, сайт написан в новой технологии PWA (progressive web app - прогрессивное web-приложение). Она позволяет установить страницу в качестве web-приложения на любой смартфон.

Как рассказал ведущий специалист по ИТ центра компетенций Интернета вещей и Smart City ТИУ Михаил Ларин, технология PWA была разработана в 2018 году и еще мало используется для написания сайтов.

В Тюмени эту технологию пробуют впервые. PWA позволяет создать сайт, который по функционалу и дизайну напоминает работу мобильного приложения. Для пользователей это удобно, в первую очередь, тем, что для скачивания приложения не нужно заходить в Google Play или App Store, достаточно сохранить ярлык сайта на главном экране гаджета.

Сайт "Тюменской марки" существовал и раньше, но в этот раз команда Smart City полностью пересмотрела имевшуюся концепцию. Разработчики изменили дизайн, представление информации о конкурсе и форму подачи новостей. Обновили интерфейс голосования － главного этапа конкурса. Теперь, чтобы отдать голос за любимое тюменское предприятие, нужно зайти на сайт, авторизоваться через портал "Госуслуги" или социальные сети, нажать на главном экране большую кнопку "Голосовать" и выбрать интересную номинацию. С момента запуска данного этапа конкурса ресурсом воспользовались более 2 тыс. тюменцев.

Разработчики сайта позаботились о прозрачности голосования. Во-первых, благодаря нововведениям в системе авторизации пользователей, "накрутить" голоса стало невозможно. Во-вторых, было принято решение сделать голосование прозрачным. Зарегистрированные в конкурсе предприятия могут отслеживать динамику голосования в режиме реального времени. Однако данные предоставляются только по собственному предприятию, увидеть результаты конкурентов нельзя. В среднем за день сайт "Тюменской марки" набирает более 1 тыс. 200 просмотров. Народное голосование за любимые компании Тюменской области продлится на сайте до 27 октября.

В планах команды Smart City продолжить работу с технологией PWA, добавить функцию сканирования QR-кодов для iOS и сделать работу приложения стабильнее.

Напомним, стратегический проект Smart City реализуется в рамках программы развития опорного вуза. Его цель — формирование в регионе центра инициатив по разработке и реализации решений эффективного управления городскими ресурсами и средой.