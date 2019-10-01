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Россияне стали дольше жить

Общество, 16:01 16 октября 2019

asi.ru

Продолжительность жизни россиян выросла в среднем до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, увеличившись на 0,7 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Продолжилось снижение и младенческой смертности – умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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# здравоохранение , Минздрав РФ

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