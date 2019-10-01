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Ялуторовские поисковики заняли второе место в "Военно-поисковой тропе" в Чебаркуле

Общество, 17:27 16 октября 2019

Поисковое движение России в Челябинске во ВКонтакте | Фото: Поисковое движение России в Челябинске во ВКонтакте

Поисковый отряд Ялуторовского района "Салют Победы" занял второе место в "Военно-поисковой тропе" и в конкурсе видеосюжетов межрегиональных военно-поисковых сборов "К поиску готов!" на территории Чебаркульского гарнизона с 7 по 11 октября, сообщает администрация Ялуторовского района.

Как рассказал руководитель отряда Иван Фильберт, ялуторовцы соревновались с командами других регионов в таких конкурсах, как "Военно-поисковая тропа", "Визитная карточка отряда", "Поисковая викторина", "Оружие, обмундирование, знаки различия Великой Отечественной войны", "Эксгумация. Документирование работ", "Меткий стрелок", "Дисциплина и порядок", "Идентификация предметов", "Конкурс видеосюжетов", "Музей одного экспоната", "Щуповой поиск". А в рамках Всероссийского проекта "Диалоги с героями" поисковики пообщались с героями России и Советского союза Валерием Бурковым, Алексеем Романовым, Сергеем Ворониным и Ильёй Панфиловым.

В течение пяти дней 350 молодых поисковиков из 23 субъектов РФ проходили образовательную и конкурсную программу по повышению уровня подготовки работы в экспедициях. В составе делегации Тюменской области в сборах принимали участие 38 поисковиков, среди которых были и ученики школ Ялуторовского района.

Напомним, сборы — самое масштабное мероприятие для поисковиков — проходят уже четвертый год. Организатором является Министерство образования и науки Челябинской области, "Поисковое движение России".

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# поисковики , Ялуторовский район

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