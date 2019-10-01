Тюменские школьники защитили проекты на смене "Кадры будущего для регионов" в "Артеке"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Три проекта тюменских школьников получили поддержку на тематической смене "Кадры будущего для регионов" в Международном детском центре "Артек". Всего по итогам смены 10 проектов одобрены экспертами.

В смене участвовали 50 школьников из Московской, Новгородской, Тульской, Ульяновской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Тюменской областей, Пермского края, Якутия и Татарстан – участники программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) по формированию в регионах молодежных лидеров.

"Мы вошли в число тех регионов, которые реализуют эту инициативу второй сезон. Набор на эту инициативу велся открытым для всех ребят. Они из разных школ, их объединила работа. Задачей ребят было рассказать о проекте, чтобы другие регионы могли транслировать эти проекты у себя", - пояснила куратор проекта в Тюмени, первый заместитель директора ДТиС "Пионер" Алиса Абрамова.

Так, проект "HPS" ("Health, Plays, Sport") уже заинтересовал представителей Рязанской области. В составе проектной команды четыре школьника. В "Артеке" инициативу презентовала Дарья Харченко. Она рассказала о программе лечебной физкультуры в новом игровом формате на основе русских народных игр. Занятия рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих вторую группу здоровья.

Авторы проекта "Доступный инулин" Павел Олейников и Иван Рязанцев разрабатывают методы выделения инулина из растений и изучают его влияние на человека. Инновация может помочь в лечении диабета.

Анастасия Чарушникова и Ольга Кузьменко предлагают создать Медико-диагностический центр на основе биоинженерии и внести в него три направления - микрочип, очки для слепоглухонемых людей и "медицинскую коробку".

"Мы поставили задачу выбрать наиболее перспективные проектные идеи и не просто теоретически доработать их, но и уже в "Артеке" запустить процесс их продвижения с целью вовлечения в проект новых участников и партнеров из других регионов России", - отметил гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Для этого дети на протяжении всей смены занимались со специалистами по продвижению проектов через Интернет, в результате ребята смогли приобрести новые знания и компетенции.

В оценке проектов участвовали восемь экспертов из Московской, Тюменской, Тульской, Ульяновской, Волгоградской, Пензенской областей, Пермского края и Татарстана. Они высоко оценили уровень подготовки ребят, их работу на площадке лагеря и в своих регионах.

Ирина Ромашкина