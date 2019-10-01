Тюменские селяне отметят профессиональный праздник в новом формате

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День работника сельского хозяйства в Тюменской области 8 ноября пройдет в новом формате.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Прежним останется только место проведения – Выставочный зал на Севастопольской, - заявил он журналистам. - Наполнение его будет совершенно другим, и над этим сейчас работают все службы нашего департамента. Мы впервые будем презентовать отрасль, рассказывать о новых технологиях, окунемся в ее историю. Я уверен, что новая экспозиция и программа Дня работника сельского хозяйства будет интересна как для профессионалов, которые ежедневно занимаются сельским хозяйством, так и для зрителя".

Будет организована выставка, где можно посмотреть, что из себя представляет современное сельское хозяйство, какова история производства молока в мире, в России, в Тюменской области. Здесь представят элементы и документы прошлого отрасли.

"Мне самому было очень интересно увидеть документ из 1923 года, который говорит о том, что урожайность пшеницы тогда составляла 6,5 центнера с гектара. Сравните с нынешними 24,5 центнера. И это далеко не предел. Надо двигаться вперед, совершенствовать свою деятельность и пример успешных хозяйств говорит о том, что можно и более 50 центнеров с гектара получать. Главное учиться, перенимать успешный опыт, думать", - сказал Владимир Чейметов.

Борис Олейник