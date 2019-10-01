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В Тюмени раскрыли убийство 29-летней давности

Общество, 16:34 16 октября 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Убийство 38–летнего мужчины, которое было совершено в 1990 году, раскрыли тюменские следователи. Злоумышленникам предъявили обвинение, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером в один из дней с 29 сентября по 7 октября 1990 года злоумышленники решили обокрасть мужчину на железнодорожном вокзале станции Тюмень. Под предлогом распития спиртного его завели в подвальное помещение строящегося многоэтажного дома. Там злоумышленники, вооруженные деревянным бруском и металлической трубой, избили жертву. После один несколько раз ударил мужчину ножом в сердце. Пострадавший погиб на месте. Злоумышленники завладели его деньгами, вещами и скрылись.

В 1990 году было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений". Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась.

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Спустя 29 лет подозреваемых установили. Ими оказались жители Тюмени. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , убийство

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