В Тюмени раскрыли убийство 29-летней давности

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Убийство 38–летнего мужчины, которое было совершено в 1990 году, раскрыли тюменские следователи. Злоумышленникам предъявили обвинение, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером в один из дней с 29 сентября по 7 октября 1990 года злоумышленники решили обокрасть мужчину на железнодорожном вокзале станции Тюмень. Под предлогом распития спиртного его завели в подвальное помещение строящегося многоэтажного дома. Там злоумышленники, вооруженные деревянным бруском и металлической трубой, избили жертву. После один несколько раз ударил мужчину ножом в сердце. Пострадавший погиб на месте. Злоумышленники завладели его деньгами, вещами и скрылись.

В 1990 году было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений". Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась.

Спустя 29 лет подозреваемых установили. Ими оказались жители Тюмени. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.