Тюменским родителям расскажут о доврачебной помощи ребенку

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

О доврачебной помощи детям расскажет тюменским родителям анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Денис Третьяков. Лекция пройдет в библиотеке № 15 им. Ершова (ул. Минская, 98) 27 октября, начало - в 14 часов, сообщает администрация Тюмени.

Денис Третьяков сообщит, что делать в случае, если ребенок получил травму, ожог, отравление. На примерах из практики доктор расскажет о том, что надо делать, чтобы в подобной ситуации спасти жизнь маленького человека.

Родители узнают, что от их умения, правильно применить хотя бы минимальные навыки, зависит дальнейшее самочувствие и выздоровление ребенка.

На встрече с доктором взрослые смогут задать вопросы, как сохранить самую большую ценность – здоровье детей, как действовать в той или иной ситуации и суметь обеспечить здоровое и счастливое детство подрастающему поколению.

Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 36-06-94.