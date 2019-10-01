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В Тобольском ПАТП соревновались водители автобусов

Общество, 13:18 17 октября 2019

Тобольское ПАТП | Фото: Тобольское ПАТП

17 человек приняли участие в соревнованиях водителей автобусов в тобольском ПАТП, сообщает пресс-служба предприятия

В этом году в конкурсе наряду с опытными водителями фигурное вождение выполняли и новички. Елена Петелина получила права категории "D", пройдя курсы переобучения в тобольском ПАТП. На предприятии работает меньше двух месяцев. По маршрутам колесит на автобусе ПАЗ, на конкурсе ей предстояло демонстрировать владение транспортом всех классов: Mercedes, КаВЗ, ЛиАЗ. В предыдущие годы конкурсанты заявлялись только в одной из категорий.

Традиционно участники на время проходили змейку передним и задним ходом, заезд в бокс, на парковку, подъезд к остановке, проезд колеи. Помимо основных призовых мест, лучших определят в номинациях "За рвение к победе", "Лучший новичок конкурса". Итоги будут объявлены на торжественном мероприятии в честь Дня автомобилиста.

Следующими определять лучших в профессии будут среди работников механических мастерских и кондукторов.

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# ПАТП , Тобольск

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