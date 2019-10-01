Тюменских производителей приглашают на выставку "Металл-Экспо 2019"

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Тюменские предприятия приглашают на промышленную выставку "Металл-Экспо 2019". Международная выставка производителей, поставщиков металлов и металлообрабатывающего оборудования пройдет в Москве 12-15 ноября, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

"Металл-Экспо" проводится ежегодно с 1995 года в выставочном комплексе ВДНХ и проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Международного союза производителей металлургического оборудования, Российского союза поставщиков металлопродукции и стали и Торгово-промышленной палаты РФ.

Ежегодно в ней участвуют более 30 тыс. представителей всех сегментов сталелитейной и смежных отраслей, например машиностроения, транспорта, логистики, металлообработки. В среднем это около 700 экспонентов из 35 стран мира, постоянно участвуют все крупные компании России, СНГ, Азии и Европы.

На выставке также действуют приблизительно 60 конференций, презентаций, круглых столов и семинаров, которые касаются всех аспектов металлургического бизнеса.

Тюменским компаниям, заинтересованным в участии в выставке, необходимо до 25 октября направить заявку в Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Подробную информацию об условиях участия и процессе оформления заявки можно получить по тел. +7(3452) 534-000, доб. 1008.