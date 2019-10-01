Любителей русской народной песни зовут на концерт в научную библиотеку в Тюмени

| Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева во ВКонтакте | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева во ВКонтакте

Русские народные песни смогут послушать тюменцы на концерте "У ворот гусли вдарили", которая начнется в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 19 октября в 16 часов.

В концерте примут участие ансамбль "Сладоцвет", исполнители Павел Андреенко и Наталья Середа. Гостем станет лауреат всероссийских, региональных и городских фестивалей-конкурсов народной песни Елена Прохорова. Программа посвящена русской песне.

"Ансамбль русской песни "Сладоцвет" был образован в 2017 году, состоит из учащихся детской школы искусств "Гармония" по специальности "Народный вокал". Мы поем русские народные песни, популярные песни наших отечественных композиторов. Ансамбль молодой, нам всего два года", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" преподаватель и руководитель ансамбля Наталья Середа.

Концертная программа развернется в литературно-музыкальной гостиной на третьем этаже научной библиотеки. Ее продолжительность составит около часа 10 минут.

Вход свободный.

Инна Пахомова