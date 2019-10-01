Костюмы тюменских мастериц высоко оценили на конкурсе "Ситцевый бал"

| Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов

Тюменские мастерицы привезли награды с театрализованного конкурса для людей с ограниченными возможностями "Ситцевый бал", который прошел в Челябинской области, сообщает Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

В конкурсе приняли участие более 60 авторов, дизайнеров одежды и моделей с ограниченными возможностями здоровья из Уральского федерального округа. Делегацию Тюменской области представили Елена Бабикова (Исетский район), Ольга Губина (Ялуторовск), Надежда Назырова (Тюмень), Елизавета Зеленская (Тобольск). Представителями тюменской команды стали председатель Юргинской районной организации инвалидов Татьяна Ващенко и председатель Ялуторовской городской организации Лариса Евсеева.

Надежда Назырова стала победителем в номинации "Дресс-код" с коллекцией "Современная классика". Жюри дало высокую оценку ее коллекции одежды. Елена Бабикова стала победителем в номинации "Активный отдых", свою коллекцию одежды она назвала "Модный дом Елены".

Лучшей в номинации "Бэби-бум" стала Ольга Губина, представившая коллекцию одежды "Театральная костюмерная".

"Наши женщины-модельеры представили на конкурс не только женские вечерние и коктейльные платья, воздушные юбки, блузки, восточные костюмы из различных тканей, но и даже наряды из цветных платков, изделия, вязаные крючком и спицами", — рассказали в Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.