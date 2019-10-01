Концерт для пожилых тюменцев состоится в ДНК "Строитель"
| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение
Концертная программа "Қымбатты ата-әжелер!" ("Дорогие мои старики") откроется в клубном зале ДНК "Строитель" 20 октября в 16 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Участие в концерте примут творческие коллективы культуры народов Средней Азии и Казахстана. В зале прозвучат поэтические строки, лирические мелодии и зажигательные ритмы танцев.
Концерт посвящен Дню пожилого человека. Вход свободный.