  • 18 октября 201918.10.2019пятница
  • USD64,0144
    EUR70,9023
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер северо-восточный

Концерт для пожилых тюменцев состоится в ДНК "Строитель"

Общество, 09:32 18 октября 2019

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Концертная программа "Қымбатты ата-әжелер!" ("Дорогие мои старики") откроется в клубном зале ДНК "Строитель" 20 октября в 16 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Участие в концерте примут творческие коллективы культуры народов Средней Азии и Казахстана. В зале прозвучат поэтические строки, лирические мелодии и зажигательные ритмы танцев.

Концерт посвящен Дню пожилого человека. Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День пожилых людей , концерт , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:32 18.10.2019Концерт для пожилых тюменцев состоится в ДНК "Строитель"
09:21 18.10.2019Двести шесть лет назад русские и союзные войска победили в "Битве народов"
09:10 18.10.2019В Тюмени выпал первый снег
09:00 18.10.2019Юбилейный форум "Недвижимость-2019" соберет участников со всего Уральского федерального округа