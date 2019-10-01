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В Тюмени разрабатывают мобильное приложение, которые поможет определить депрессию

Общество, 17:31 17 октября 2019

Мегафон | Фото: Мегафон

Специализированную программу для удаленной диагностики психоэмоционального состояния, которая позволит получать рекомендации по коррекции здоровья через web-браузер либо мобильное приложение, разрабатывает резидент бизнес-инкубатора компания "БАРС-СПО", сообщает Тюменский технопарк.

"Разработка проекта положительно скажется на качестве жизни населения, позволив заранее определять возможные признаки депрессий, а также общее психологическое состояние человека, находящегося в сложной жизненной ситуации", - рассказал генеральный директор "БАРС-СПО" Андрей Костенко.

При разработке системы будут использованы сквозные технологии - искусственные нейронные сети Artificial Intelligence и технология распознавания лиц Facial recognition, ключевыми возможностями которых является непрерывное самообучение и совершенствование.

Система будет полезна практикующим психологам, работающим в частных медицинских клиниках, центрах психологической помощи, в учебных заведениях, HR- отделах и службах, ответственных за психологическую помощь для сотрудников.

Проект поддержал Фонд содействия инновациям в рамках программы "Развитие – НТИ".

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# бизнес-инкубатор

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