Эксперты ОНФ оценили перспективы развития дорожного строительства на Червишевском тракте

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Качество строительства дополнительного съезда на перекрестке улиц Червишевский тракт - Престольная в Тюмени оценили эксперты Общероссийского народного фронта 17 октября. Во время выездного заседания рабочей группы общественники обратили особое внимание на распределение транспортных потоков и снижение числа пробок.

С инициативой оборудовать дополнительный съезд выступили жители Комарова. Работы начались 9 октября. В течение недели была расширена проезжая часть до светофора, уложен асфальт, нанесена разметка. Новый участок для движения открыли 15 октября. Как показал мониторинг, поворотная полоса заметно разгрузила Червишевский тракт - жители Комарова, микрорайонов Преображенский и Ямальский II тратят на дорогу меньше времени.

Члены ОНФ проверили качество исполнения работ, замерили ширину нового участка проезжей части и оценили дорожную обстановку. Об этом рассказал эксперт тематической площадки "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ОНФ Николай Рыгалов.

"На наш взгляд, все соответствует нормам, а ширина в 3,75 метра позволяет беспрепятственно двигаться любым автомобилям. Я сам активный автомобилист и знаю, что раньше доехать до автозаправки в Патрушево либо в Комарова было проблематично - пробка доходила до развязки с кольцевой автомобильной дорогой. Обустройство съезда реально улучшило дорожную ситуацию", - сказал он.

В ближайшей перспективе на данном участке планируется построить развязку - транспортный поток в районе поселка Комарово и Медицинского города составляет около 19 тыс. автомобилей в сутки. По оценкам специалистов, благодаря ей, как минимум, на 40% снизится поток транзитного транспорта, следующего по Червишевскому тракту.

Комплексный подход к развитию дорожной инфраструктуры предусматривает строительство автомобильной дороги в обход деревни Ожогина, транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом, строительство продолжения улицы Мельникайте до пересечения с Червишевским трактом, строительство транспортной развязки на Московском тракте. Все эти вопросы активно обсуждаются с местными жителями, проговариваются нюансы предстоящих строек.

Житель деревни Комарова, представитель рабочей группы по строительству развязок на Червишевском и Московском трактах при Главном управлении строительства Тюменской области Евгений Захаров отмечает, что новая полоса уже поменяла ситуацию в лучшую сторону.

"Раньше у светофора на пересечении тракта с улицей Престольной мы стояли минимум десять минут. Теперь если и приходится останавливаться, то только в час-пик. Вернуться после рабочего дня домой жители микрорайонов теперь могут гораздо быстрее, однако утром выехать по-прежнему сложно - стоим в одной общей пробке все: и Комарова, и деревни, и поселок, и Ямальский II", - добавил он.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, этой проблеме тоже нашлось решение. С 21 октября светофор с улицы Юрия Семовских будет работать только в режиме "правого поворота", что облегчит выезд на тракт в сторону города.

Тихонова Татьяна