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Эксперты ОНФ оценили перспективы развития дорожного строительства на Червишевском тракте

Экономика, 16:14 17 октября 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Качество строительства дополнительного съезда на перекрестке улиц Червишевский тракт - Престольная в Тюмени оценили эксперты Общероссийского народного фронта 17 октября. Во время выездного заседания рабочей группы общественники обратили особое внимание на распределение транспортных потоков и снижение числа пробок.

С инициативой оборудовать дополнительный съезд выступили жители Комарова. Работы начались 9 октября. В течение недели была расширена проезжая часть до светофора, уложен асфальт, нанесена разметка. Новый участок для движения открыли 15 октября. Как показал мониторинг, поворотная полоса заметно разгрузила Червишевский тракт - жители Комарова, микрорайонов Преображенский и Ямальский II тратят на дорогу меньше времени.

Члены ОНФ проверили качество исполнения работ, замерили ширину нового участка проезжей части и оценили дорожную обстановку. Об этом рассказал эксперт тематической площадки "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ОНФ Николай Рыгалов.

"На наш взгляд, все соответствует нормам, а ширина в 3,75 метра позволяет беспрепятственно двигаться любым автомобилям. Я сам активный автомобилист и знаю, что раньше доехать до автозаправки в Патрушево либо в Комарова было проблематично - пробка доходила до развязки с кольцевой автомобильной дорогой. Обустройство съезда реально улучшило дорожную ситуацию", - сказал он.

В ближайшей перспективе на данном участке планируется построить развязку - транспортный поток в районе поселка Комарово и Медицинского города составляет около 19 тыс. автомобилей в сутки. По оценкам специалистов, благодаря ей, как минимум, на 40% снизится поток транзитного транспорта, следующего по Червишевскому тракту.

Комплексный подход к развитию дорожной инфраструктуры предусматривает строительство автомобильной дороги в обход деревни Ожогина, транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом, строительство продолжения улицы Мельникайте до пересечения с Червишевским трактом, строительство транспортной развязки на Московском тракте. Все эти вопросы активно обсуждаются с местными жителями, проговариваются нюансы предстоящих строек.

Житель деревни Комарова, представитель рабочей группы по строительству развязок на Червишевском и Московском трактах при Главном управлении строительства Тюменской области Евгений Захаров отмечает, что новая полоса уже поменяла ситуацию в лучшую сторону.

"Раньше у светофора на пересечении тракта с улицей Престольной мы стояли минимум десять минут. Теперь если и приходится останавливаться, то только в час-пик. Вернуться после рабочего дня домой жители микрорайонов теперь могут гораздо быстрее, однако утром выехать по-прежнему сложно - стоим в одной общей пробке все: и Комарова, и деревни, и поселок, и Ямальский II", - добавил он.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, этой проблеме тоже нашлось решение. С 21 октября светофор с улицы Юрия Семовских будет работать только в режиме "правого поворота", что облегчит выезд на тракт в сторону города.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Тихонова Татьяна

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# нацпроект Безопасные и качественные автомобильные дороги , ОНФ

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