На мусоросортировочном заводе в Тюмени ввели систему контроля качества

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

На мусоросортировочном заводе в Тюмени внедрили новую систему контроля качества производимого вторсырья, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Из обычного мусора отбирают полезные и востребованные фракции, которые могут стать сырьем для новой продукции. Как и любой товар, вторсырье должно соответствовать определенным требованиям.

"Мы уже убедились, что новая система качества позволила обеспечить индивидуальный подход к каждому из клиентов предприятия и удовлетворить все, даже узкоспециализированные, потребности покупателей, – подчеркнул руководитель Тюменского экологического объединения Константин Фрумкин. – Мы понимаем, что в условиях формирующегося рынка переработки вторичного сырья необходимо разрабатывать индивидуальные предложения не только для постоянных партнеров, но и новичков сферы переработки".

Отметим, что 2019 году Тюменское экологическое объединение заключило договоры на реализацию более 23,5 тыс. тонн вторичного сырья на общую сумму около 170 млн рублей.