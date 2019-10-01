В Тюмени в октябре расцвела гортензия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Белые крупные гроздья пятилистников гортензии на фоне багряной листвы в октябре - аномальное природное явление для Тюмени.

По словам тюменского агронома Татьяны Сергеевой, несвоевременное пробуждение кустарников гортензии обусловили теплые дни. Теперь же, когда в середине октября небесная канцелярия засыпает землю снегом с дождем, тюменцы наблюдают крайне редкое явление - цветение некоторых садовых кустарников и набухшие почки смородины.

"Это аномальное явление. В Сибири крайне редко зацветают даже подснежники: если честно на своем веку я такого не встречала. Часто осенью цветет рябина, сирень, бывает, что зацветает яблоня", - пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что когда у деревьев случается осеннее цветение, велик риск плохой зимовки плодовых. Чтобы сохранить здоровье гортензий, агроном рекомендует обрезать цветы: тогда растение успеет подготовиться к зиме.

"Яблоням нужно убрать цвет и обязательно полить, даже несмотря на дождливую погоду. Сирени тоже стоит срезать цветы, иначе их не будет весной. Если набухли почки у смородины, ее нужно как можно выше окучить снегом зимой", - рекомендовала Татьяна Сергеева.

Ирина Ромашкина