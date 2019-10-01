В Тобольске пройдет конкурс патриотической песни "Место подвига — Афганистан"

| Фото: группа фестиваля «Димитриевская суббота» во Вконтакте | Фото: группа фестиваля «Димитриевская суббота» во Вконтакте

Областной конкурс военно-патриотической песни "Место подвига — Афганистан" пройдет в Тобольске 22 октября, сообщает городская администрация.

Мероприятие пройдет в рамках XXV международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". К участию приглашаются вокалисты и музыканты, исполняющие песни в тематике конкурса. Выступления будут оцениваться по номинациям: "Исполнители песен", "Вокальные группы", "Вокально-инструментальные ансамбли", "Авторы-исполнители".

Как рассказал исполнительный директор фестиваля "Димитриевская суббота" Игорь Ревякин конкурс афганской песни отличают несколько особенностей.

"Фестиваль "Димитриевская суббота", в программу которого вошел конкурс, родился 25 лет назад на Тобольской земле. В этом году прошло ровно 30 лет со дня вывода советских войск из республики Афганистан. В связи с этим было принято решение провести одно из важных и символичных фестивальных мероприятий именно в Тобольске", - отметил Игорь Ревякин.

Выступления конкурсантов будут оценивать исполнитель авторской песни Сергей Ломакин, певец и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков, певцы, композиторы, лауреаты первого фестиваля "Димитриевская суббота" Хасан и Хусаин Арангуловы.

Участники, ставшие лауреатами конкурса, смогут принять участие в международном конкурсе Димитриевская суббота", который состоится 31 октября и 1 ноября в Тюмени

Помимо конкурсных выступлений в рамках мероприятия в Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева пройдет круглый стол на тему: "Взаимодействие ветеранских организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи". А после состоится акция "Свеча" и церемония возложения цветов к памятнику воинам, погибшим за Отечество во все времена.

Финальным мероприятием станет выступление группы "Голубые береты".

Заявки на участие в конкурсе "Место подвига — Афганистан" принимаются до 19 октября на адрес электронной почты: avanposttyumen@mail.ru. Подробнее об условиях участия можно узнать по телефону: 8 (3452) 22-06-33.