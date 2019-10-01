Коллекцию детской одежды и платья из воздушных шаров представят в торговом центре Тюмени

| Фото: "Водник Дк" во ВКонтакте | Фото: "Водник Дк" во ВКонтакте

Коллекцию детской одежды "Мой сосед Тоторо", платья из воздушных шаров смогут увидеть тюменцы на шоу-программе тюменского театра моды "Клеопатра", которая откроется в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" 19 октября в 12 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель и основатель театра моды "Клеопатра" Олеся Выхристюк, многократный победитель многочисленных конкурсов "Русский силуэт, "Поволжские сезоны", модельер-дизайнер Анна Жижилкина представит коллекцию детской одежды "Мой сосед Тоторо", сценической одежды "Шуточный переполох". Также посетители торгово-развлекательного центра увидят наряды из нетрадиционных материалов. Так, победитель международных конкурсов в номинации "Театр моды", дизайнер-модельер Евгения Криводанова создает платья из воздушных шаров.

Новую коллекцию авторских изделий из войлока представит группа мастеров "СДушой". Еще тюменцы смогут оценить женскую одежду марки тюменского модельера Ирины Капитулы "Капитула".

На мероприятии выступят творческие коллективы города и Тюменского района, пройдут розыгрыши с подарками.

Шоу приурочено к 15-летию театра моды "Клеопатра". Он был основан 1 сентября 2004 года. Представили театра моды стараются раз в год выезжать в другие города на различные конкурсы в номинации "Театр моды".

Вход на шоу-программу, которая развернется на первом этаже торгового центра, свободный.

Инна Пахомова