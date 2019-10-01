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Как лечить гипертонию и ишемическую болезнь сердца, обсудят в Ишиме

Общество, 13:38 18 октября 2019

пресс-службы ОБ № 4 Ишима | Фото: пресс-службы ОБ № 4 Ишима

Научно-практическая конференция "Кардиология — достижения и перспективы" пройдет в Ишиме 19 октября. Ведущие ученые Тюменского кардиологического научного центра расскажут коллегам о новом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на сайте центра.

Национальный эксперт по артериальной гипертонии Людмила Гапон представит работу о лекарственной терапии хронической сердечной недостаточности – состоянии, при котором сердце не способно обеспечивать кровью органы и ткани организма. Заболевание может привести к серьезным и даже жизнеугрожающим осложнениям. Медикаментозное лечение позволяет не только поддерживать качество жизни, но и приостанавливает развитие сердечной недостаточности, а также, по данным многочисленных исследований, продлевает жизнь.

Докладчики расскажут о роли эффективных и безопасных препаратов при проведении чрескожных вмешательств у пациентов с острым инфарктом миокарда, познакомят коллег с новой парадигмой в лечении ишемической болезни сердца, которая позволяет ответить на необъяснимые раннее вопросы в лечении стенокардии и ишемии миокарда. Также расскажут о лечении фибрилляции предсердий на амбулаторном этапе и комбинированной терапии для пациентов с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Отметим, в 2018 году медицинскую амбулаторную и стационарную помощь в кардиоцентре получили более 7 тыс. жителей юга Тюменской области. За 9 месяцев 2019 года – более 5 тыс. пациентов.

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# Ишим , научная конференция , тюменский кардиоцентр

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